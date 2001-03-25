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В США представили долгожданную бюджетную версию Apple iPad. Видео
Новый планшет поддерживает фирменный стилус, который можно купить отдельно.
Компания Apple презентовала свой бюджетный iPad, рассчитанный на образовательный сегмент. Новинка получила экран с диагональю 9,7 дюйма, поддержку Apple Pencil, а также ряд улучшений в сравнении со стандартной моделью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Стоимость новинки составляет 329 долларов для обычного покупателя. Для школ цена будет ниже - 299 долларов. При этом стилус к iPad придется приобретать отдельно. Его цена составляет 99 долларов.
Известно, что до настоящего момента Apple Pencil поддерживал лишь iPad Pro. В основу устройства лег чипсет Apple A10 Fusion, аналогичный тому, который использован в iPhone 7.
Новинка также получила сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 Мп, LTE-модуль и 10 часов автономной работы.
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Производитель отметил, что уже с сегодняшнего дня iPad доступен для предзаказа. Первые покупатели смогут получить устройство в течение недели (в США, Китае и Европе).
Компания Apple презентовала свой бюджетный iPad, рассчитанный на образовательный сегмент. Новинка получила экран с диагональю 9,7 дюйма, поддержку Apple Pencil, а также ряд улучшений в сравнении со стандартной моделью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Стоимость новинки составляет 329 долларов для обычного покупателя. Для школ цена будет ниже - 299 долларов. При этом стилус к iPad придется приобретать отдельно. Его цена составляет 99 долларов.
Известно, что до настоящего момента Apple Pencil поддерживал лишь iPad Pro. В основу устройства лег чипсет Apple A10 Fusion, аналогичный тому, который использован в iPhone 7.
Новинка также получила сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 Мп, LTE-модуль и 10 часов автономной работы.
Читайте также: Улучшенная версия танка "Оплот" поступит на вооружение ВСУ. Видео
Производитель отметил, что уже с сегодняшнего дня iPad доступен для предзаказа. Первые покупатели смогут получить устройство в течение недели (в США, Китае и Европе).
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