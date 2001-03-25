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Питон проглотил мужской тапок. Видео

Питон проглотил мужской тапок. ВидеоХозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.

Австралийские ветеринары успешно прооперировали питона, который проглотил тапок. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Змея прокралась в дом и проглотила тапок мужчины. Утром хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.

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Змееловы доставили пресмыкающегося в больницу, где его успешно прооперировали.

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 Теги: питон, тапок, видео

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Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
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