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Питон проглотил мужской тапок. Видео
Хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.
Австралийские ветеринары успешно прооперировали питона, который проглотил тапок. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Змея прокралась в дом и проглотила тапок мужчины. Утром хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.
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Змееловы доставили пресмыкающегося в больницу, где его успешно прооперировали.
Австралийские ветеринары успешно прооперировали питона, который проглотил тапок. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Змея прокралась в дом и проглотила тапок мужчины. Утром хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.
Читайте также: Жительница Донецка рассказала о ценах на продукты. Видео
Змееловы доставили пресмыкающегося в больницу, где его успешно прооперировали.
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