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Закарпатские спасатели провели масштабные учения на реке. Видео
Сотрудники ГСЧС отрабатывали действия на случай масштабного паводка.
В Закарпатской области состоялись масштабные учения сотрудников Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ходе которых отрабатывались действия на случай масштабного паводка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По легенде учений, крупнейшая река региона, Тиса, вышла из берегов и затопила дороги, а также ближайшие села, и к обучению спасателей привлекли вертолет, передвижную насосную станцию и другую спецтехнику.
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Учения продолжались почти неделю, и за это время укреплялись дамбы, расчищалось русло реки и откачивалась вода с учетом того факта, что самая большая река Закарпатья в период паводков подтапливает около 30 тысяч гектаров земли.
В Закарпатской области состоялись масштабные учения сотрудников Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ходе которых отрабатывались действия на случай масштабного паводка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По легенде учений, крупнейшая река региона, Тиса, вышла из берегов и затопила дороги, а также ближайшие села, и к обучению спасателей привлекли вертолет, передвижную насосную станцию и другую спецтехнику.
Читайте также: В израильском аэропорту столкнулись два самолета. Видео
Учения продолжались почти неделю, и за это время укреплялись дамбы, расчищалось русло реки и откачивалась вода с учетом того факта, что самая большая река Закарпатья в период паводков подтапливает около 30 тысяч гектаров земли.
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