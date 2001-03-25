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Закарпатские спасатели провели масштабные учения на реке. Видео

Закарпатские спасатели провели масштабные учения на реке. ВидеоСотрудники ГСЧС отрабатывали действия на случай масштабного паводка.

В Закарпатской области состоялись масштабные учения сотрудников Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ходе которых отрабатывались действия на случай масштабного паводка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По легенде учений, крупнейшая река региона, Тиса, вышла из берегов и затопила дороги, а также ближайшие села, и к обучению спасателей привлекли вертолет, передвижную насосную станцию и другую спецтехнику.

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Учения продолжались почти неделю, и за это время укреплялись дамбы, расчищалось русло реки и откачивалась вода с учетом того факта, что самая большая река Закарпатья в период паводков подтапливает около 30 тысяч гектаров земли.

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 Теги: спасатели, учения, видео

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Сегодня, 15:23 » Автор: Богдан Процив
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