Раздел: Видеоновости
На Винничине перезахоронили добровольца, погибшего в Иловайском котле. Видео
После Иловайска Щербина числился пропавшим без вести.
В Винницкой области проводили в последний путь добровольца Андрея Щербину, который погиб в Иловайском котле летом 2014 года.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
40-летний Щербина пошел на фронт сразу после начала войны на Донбассе. В составе батальона "Донбасс" он принимал участие в освобождении Попасной, Лисичанска, Марьинки. Щербина погиб в Иловайском котле прямо на глазах у своего командира.
"Мы увидели засаду - стена. Водитель говорит: "Боже, помоги вывести, командир, что делать?". Мы решили ехать влево. Они остановились и в них попал танк прямой наводкой", - вспоминает Владимир Максимов.
После Иловайска Щербина числился пропавшим без вести. Его останки все это время находились в безымянной могиле Краснопольского кладбища в Днепре.
Читайте также: В Николаевском облсовете произошла потасовка. Видео
"Я пережила это благодаря маленькой дочери. Ей было 6 месяцев, мне нужно было жить. Подала ДНК. Совпадения не обнаружено, совпадение оказалось сейчас", - рассказала журналистам жена Щербины.
В Винницкой области проводили в последний путь добровольца Андрея Щербину, который погиб в Иловайском котле летом 2014 года.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
40-летний Щербина пошел на фронт сразу после начала войны на Донбассе. В составе батальона "Донбасс" он принимал участие в освобождении Попасной, Лисичанска, Марьинки. Щербина погиб в Иловайском котле прямо на глазах у своего командира.
"Мы увидели засаду - стена. Водитель говорит: "Боже, помоги вывести, командир, что делать?". Мы решили ехать влево. Они остановились и в них попал танк прямой наводкой", - вспоминает Владимир Максимов.
После Иловайска Щербина числился пропавшим без вести. Его останки все это время находились в безымянной могиле Краснопольского кладбища в Днепре.
Читайте также: В Николаевском облсовете произошла потасовка. Видео
"Я пережила это благодаря маленькой дочери. Ей было 6 месяцев, мне нужно было жить. Подала ДНК. Совпадения не обнаружено, совпадение оказалось сейчас", - рассказала журналистам жена Щербины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
607
0
Оставьте свой комментарий