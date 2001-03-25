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На Винничине перезахоронили добровольца, погибшего в Иловайском котле. Видео

На Винничине перезахоронили добровольца, погибшего в Иловайском котле. ВидеоПосле Иловайска Щербина числился пропавшим без вести.

В Винницкой области проводили в последний путь добровольца Андрея Щербину, который погиб в Иловайском котле летом 2014 года.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

40-летний Щербина пошел на фронт сразу после начала войны на Донбассе. В составе батальона "Донбасс" он принимал участие в освобождении Попасной, Лисичанска, Марьинки. Щербина погиб в Иловайском котле прямо на глазах у своего командира.

"Мы увидели засаду - стена. Водитель говорит: "Боже, помоги вывести, командир, что делать?". Мы решили ехать влево. Они остановились и в них попал танк прямой наводкой", - вспоминает Владимир Максимов.

После Иловайска Щербина числился пропавшим без вести. Его останки все это время находились в безымянной могиле Краснопольского кладбища в Днепре.

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"Я пережила это благодаря маленькой дочери. Ей было 6 месяцев, мне нужно было жить. Подала ДНК. Совпадения не обнаружено, совпадение оказалось сейчас", - рассказала журналистам жена Щербины.

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 Теги: Иловайск, похороны, видео

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Сегодня, 14:56 » Автор: Богдан Процив
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