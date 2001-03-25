В Сети показали массовый протест против Савченко в Николаеве. Видео

Полиция и силовики полностью оцепили территорию вокруг ОГА.



Утром 29 марта под Николаевской облгосадминистрацией собрались около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".



Об этом пишет



Протестующие требуют отставки главы администрации Алексея Савченко в связи с самоубийством исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.



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Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, здание Николаевской ОГА усиленно охраняют правоохранители. По словам начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза, на месте находятся 450 правоохранителей.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром 29 марта под Николаевской облгосадминистрацией собрались около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Протестующие требуют отставки главы администрации Алексея Савченко в связи с самоубийством исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, здание Николаевской ОГА усиленно охраняют правоохранители. По словам начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза, на месте находятся 450 правоохранителей.



