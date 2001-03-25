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В Сети показали массовый протест против Савченко в Николаеве. Видео

В Сети показали массовый протест против Савченко в Николаеве. ВидеоПолиция и силовики полностью оцепили территорию вокруг ОГА.

Утром 29 марта под Николаевской облгосадминистрацией собрались около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Протестующие требуют отставки главы администрации Алексея Савченко в связи с самоубийством исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, здание Николаевской ОГА усиленно охраняют правоохранители. По словам начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза, на месте находятся 450 правоохранителей.


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 Теги: Видео, Савченко, массовый протест

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Сегодня, 19:41 » Автор: Едгар Букмирза
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