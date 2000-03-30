В Китае фермер воспитал медведя, приняв его за щенка. Видео

Настоящий вид животного назвали соседи фермера.



Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком, сообщает



Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.



Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.



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То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.



