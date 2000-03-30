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В Китае фермер воспитал медведя, приняв его за щенка. Видео
Настоящий вид животного назвали соседи фермера.
Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.
Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.
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То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.
Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.
Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.
Читайте также: Битва титанов: американец организовал соревнование Tesla и Dodge. Видео
То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.
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