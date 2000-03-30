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В Китае фермер воспитал медведя, приняв его за щенка. Видео

В Китае фермер воспитал медведя, приняв его за щенка. Видео Настоящий вид животного назвали соседи фермера.

Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент

Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.

Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.

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То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.

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 Теги: Китай, медведь, щенок

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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