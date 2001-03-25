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Океан Эльзи опубликовали новый клип. Видео
Зрители могут увидить в клипе Лос-Анджелес.
Группа "Океан Эльзы" долгое время не радовала фанатов новыми клипами, но вот сегодня они представили ролик на композицию "Без тебе". Режиссером новой видеоработы "ОЭ" стала Анна Бурячкова. Это первая совместная работа Анны и "Океана Эльзы".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Съемки проходили на западном побережье США во время пребывания Святослава Вакарчука на весеннем семестре в университете Стэнфорд.
Зрители могут увидить в клипе Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Эль Матадор (El Matador State Beach), дороги и пустыни Калифорнии.
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Кроме этого, в клипе снялось 13 пар близнецов, для которых, по сюжету клипа, Святослав Вакарчук выглядел странным и неполноценным. Именно такое одиночество и хотели показать "ОЭ" песней "Без тебе".
Группа "Океан Эльзы" долгое время не радовала фанатов новыми клипами, но вот сегодня они представили ролик на композицию "Без тебе". Режиссером новой видеоработы "ОЭ" стала Анна Бурячкова. Это первая совместная работа Анны и "Океана Эльзы".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Съемки проходили на западном побережье США во время пребывания Святослава Вакарчука на весеннем семестре в университете Стэнфорд.
Зрители могут увидить в клипе Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Эль Матадор (El Matador State Beach), дороги и пустыни Калифорнии.
Читайте также: «Океан Ельзи» подарил украинцам эмоциональный клип
Кроме этого, в клипе снялось 13 пар близнецов, для которых, по сюжету клипа, Святослав Вакарчук выглядел странным и неполноценным. Именно такое одиночество и хотели показать "ОЭ" песней "Без тебе".
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