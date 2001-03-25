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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве избили мужчину, угрожавшего таксисту кухонным ножом. Видео

В Киеве избили мужчину, угрожавшего таксисту кухонным ножом. Видео На помощь водителю пришёл другой таксист.

На столичной Оболони пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит „поехали“. Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксиста, и уже вдвоём они усмирили пьяного и неадекватного пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после усмирения агрессора его с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму увезли в больницу.

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На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

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 Теги: Киев, таксист

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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