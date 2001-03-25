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В Киеве избили мужчину, угрожавшего таксисту кухонным ножом. Видео
На помощь водителю пришёл другой таксист.
На столичной Оболони пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит „поехали“. Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксиста, и уже вдвоём они усмирили пьяного и неадекватного пассажира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после усмирения агрессора его с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму увезли в больницу.
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На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.
На столичной Оболони пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит „поехали“. Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксиста, и уже вдвоём они усмирили пьяного и неадекватного пассажира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после усмирения агрессора его с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму увезли в больницу.
Читайте также: Разъяренный гусь напал на американских военных. Видео
На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.
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