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Украинской "Хатико" нашли хозяев. Видео
В приюте собаку стерилизуют и прочипируют
Мариупольского Хатико, которая около месяца ждала хозяина у обочины оживленной дороги, зоозащитники передали в приют, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.
Поймали собаку с помощью снотворного. Ее направили на карантинную площадку, где Долли будет находиться под наблюдением ветеринаров. Здесь же ее стерилизуют и прочипируют.
«У собачки была сложная судьба. Нарушена немного психика. Врачи ее осмотрят», – прокомментировал сотрудник КП «Счастливые животные» Леонид Яценяк.
Новости по теме: В Киеве тоже есть свой пес Хатико
Позже зоозащитники сообщили, что Хатико нашла новых хозяев и скоро ее заберут из приюта.
Мариупольского Хатико, которая около месяца ждала хозяина у обочины оживленной дороги, зоозащитники передали в приют, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.
Поймали собаку с помощью снотворного. Ее направили на карантинную площадку, где Долли будет находиться под наблюдением ветеринаров. Здесь же ее стерилизуют и прочипируют.
«У собачки была сложная судьба. Нарушена немного психика. Врачи ее осмотрят», – прокомментировал сотрудник КП «Счастливые животные» Леонид Яценяк.
Новости по теме: В Киеве тоже есть свой пес Хатико
Позже зоозащитники сообщили, что Хатико нашла новых хозяев и скоро ее заберут из приюта.
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