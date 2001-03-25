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Украинской "Хатико" нашли хозяев. Видео

Украинской "Хатико" нашли хозяев. ВидеоВ приюте собаку стерилизуют и прочипируют

Мариупольского Хатико, которая около месяца ждала хозяина у обочины оживленной дороги, зоозащитники передали в приют, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.

Поймали собаку с помощью снотворного. Ее направили на карантинную площадку, где Долли будет находиться под наблюдением ветеринаров. Здесь же ее стерилизуют и прочипируют.

«У собачки была сложная судьба. Нарушена немного психика. Врачи ее осмотрят», – прокомментировал сотрудник КП «Счастливые животные» Леонид Яценяк.

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Позже зоозащитники сообщили, что Хатико нашла новых хозяев и скоро ее заберут из приюта.

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 Теги: Хатико, Мариуполь

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Сегодня, 09:37 » Автор: Максим Проксин
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