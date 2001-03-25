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Кэти Перри удивила поклонников курьезной выходкой. Видео
Кэти Перри находится в Японии в рамках своего мирового турне.
Знаменитая американская певица Кэти Перри удивила японских сторонников курьезной выходкой. Звезда сунула в рот 7 куриных наггетсов, не прожевав их.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вместе с певицей поехал ее звездный бойфренд – актер Орландо Блум.
Американку пригласили в один из популярных японских шоу Sukkiri. Кэти Перри никто не подстрекал к такому необычному "челенджу". Ведущий наоборот пытался ее отговорить от затеи, опасаясь, что артистка может навредить себе. Все присутствующие в студии умоляли Кэти Перри остановиться, однако она не прекратила запихивать в рот наггетсы, пока их количество не достигло 7.
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Я просто их обожаю,– прокомментировала выходку Кэти Перри.
Сразу после "челленджа" звезда избавилась от нагетсов. Кэти Перри дали воду, которую она охотно выпила.
Знаменитая американская певица Кэти Перри удивила японских сторонников курьезной выходкой. Звезда сунула в рот 7 куриных наггетсов, не прожевав их.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вместе с певицей поехал ее звездный бойфренд – актер Орландо Блум.
Американку пригласили в один из популярных японских шоу Sukkiri. Кэти Перри никто не подстрекал к такому необычному "челенджу". Ведущий наоборот пытался ее отговорить от затеи, опасаясь, что артистка может навредить себе. Все присутствующие в студии умоляли Кэти Перри остановиться, однако она не прекратила запихивать в рот наггетсы, пока их количество не достигло 7.
Читайте также: Кэти Перри удивила поклонников странным фото
Я просто их обожаю,– прокомментировала выходку Кэти Перри.
Сразу после "челленджа" звезда избавилась от нагетсов. Кэти Перри дали воду, которую она охотно выпила.
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