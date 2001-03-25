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Кэти Перри удивила поклонников курьезной выходкой. Видео

Кэти Перри удивила поклонников курьезной выходкой. ВидеоКэти Перри находится в Японии в рамках своего мирового турне.

Знаменитая американская певица Кэти Перри удивила японских сторонников курьезной выходкой. Звезда сунула в рот 7 куриных наггетсов, не прожевав их.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Вместе с певицей поехал ее звездный бойфренд – актер Орландо Блум.

Американку пригласили в один из популярных японских шоу Sukkiri. Кэти Перри никто не подстрекал к такому необычному "челенджу". Ведущий наоборот пытался ее отговорить от затеи, опасаясь, что артистка может навредить себе. Все присутствующие в студии умоляли Кэти Перри остановиться, однако она не прекратила запихивать в рот наггетсы, пока их количество не достигло 7.

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Я просто их обожаю,– прокомментировала выходку Кэти Перри.

Сразу после "челленджа" звезда избавилась от нагетсов. Кэти Перри дали воду, которую она охотно выпила.


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 Теги: Кэти Перри, Видео

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Сегодня, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
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