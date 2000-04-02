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На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика. Видео
Видео активно комментируют в Сети.
В Новограде-Волынском Житомирской области разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика во время занятий.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил Сергей Сергеевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Новограде-Волынском учитель проводит урок, это происходит в "Демократической школе". И это не первый раз. Как на это смотрят родители??? А директор в этой школе есть, или ей наплевать на это??? Задумайтесь, родители, как ваших детей воспитывают!!!" - написал он.
Стоит отметить, что видео активно комментируют в сети. При этом мнения пользователей интернета разделились, хотя большинство признало: такое поведение педагога является неприемлемым.
В то же время уточняется, что администрация школы заверила: все обстоятельства инцидента будут установлены.
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"Данная ситуация стала для всех нас досадной неожиданностью. Молодая учительница только несколько месяцев работает в нашей школе по совместительству. Имеем глубокое убеждение, что учитель всегда должен сдерживать себя, какая ситуация бы не сложилась. Также отстаиваем позицию, что в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации, решать ее нужно в школе. И только в случае отказа со стороны администрации в решении, в случае несправедливого решения, оказывать ей широкую огласку", - сказано в сообщении.
В Новограде-Волынском Житомирской области разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика во время занятий.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил Сергей Сергеевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Новограде-Волынском учитель проводит урок, это происходит в "Демократической школе". И это не первый раз. Как на это смотрят родители??? А директор в этой школе есть, или ей наплевать на это??? Задумайтесь, родители, как ваших детей воспитывают!!!" - написал он.
Стоит отметить, что видео активно комментируют в сети. При этом мнения пользователей интернета разделились, хотя большинство признало: такое поведение педагога является неприемлемым.
В то же время уточняется, что администрация школы заверила: все обстоятельства инцидента будут установлены.
Читайте также: Весенним наводнением подтоплена часть Ахтырки. Видео
"Данная ситуация стала для всех нас досадной неожиданностью. Молодая учительница только несколько месяцев работает в нашей школе по совместительству. Имеем глубокое убеждение, что учитель всегда должен сдерживать себя, какая ситуация бы не сложилась. Также отстаиваем позицию, что в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации, решать ее нужно в школе. И только в случае отказа со стороны администрации в решении, в случае несправедливого решения, оказывать ей широкую огласку", - сказано в сообщении.
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