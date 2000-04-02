» » На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика. Видео

На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика. ВидеоВидео активно комментируют в Сети.

В Новограде-Волынском Житомирской области разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика во время занятий.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил Сергей Сергеевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"В Новограде-Волынском учитель проводит урок, это происходит в "Демократической школе". И это не первый раз. Как на это смотрят родители??? А директор в этой школе есть, или ей наплевать на это??? Задумайтесь, родители, как ваших детей воспитывают!!!" - написал он.

Стоит отметить, что видео активно комментируют в сети. При этом мнения пользователей интернета разделились, хотя большинство признало: такое поведение педагога является неприемлемым.

В то же время уточняется, что администрация школы заверила: все обстоятельства инцидента будут установлены.

Читайте также: Весенним наводнением подтоплена часть Ахтырки. Видео

"Данная ситуация стала для всех нас досадной неожиданностью. Молодая учительница только несколько месяцев работает в нашей школе по совместительству. Имеем глубокое убеждение, что учитель всегда должен сдерживать себя, какая ситуация бы не сложилась. Также отстаиваем позицию, что в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации, решать ее нужно в школе. И только в случае отказа со стороны администрации в решении, в случае несправедливого решения, оказывать ей широкую огласку", - сказано в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: скандал, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:25 » Автор: Богдан Процив
     1540
     0

Похожие новости по теме

В России учитель во время урока избил ученика. Видео В России учитель во время урока избил ученика. Видео

Инцидент произошел в одной из школ Бижбулякского района.

Дети в канадской школе проникновенно спели гимн Украины. Видео Дети в канадской школе проникновенно спели гимн Украины. Видео

Видео активно комментируют пользователи социальной сети.

В школе на Николаевщине учитель обругал и избил ученика. Видео В школе на Николаевщине учитель обругал и избил ученика. Видео

Пострадавший мальчик имел освобождение от занятий.

На Черниговщине набирает обороты скандал с пророссийской учительницей. Видео На Черниговщине набирает обороты скандал с пророссийской учительницей. Видео

В диктанте, прославляющем Россию, школьники, не сговариваясь, заменили словосочетание "Люблю Россию" на "Люблю Украину".

Учитель физики промахнулся и попал топором в пах ученика. Видео Учитель физики промахнулся и попал топором в пах ученика. Видео

Эксперимент с топором в школе закончился травмой.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх