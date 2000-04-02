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На Тернопольщине перевернулся и вспыхнул молоковоз. Видео
На записи видно, как автомобиль с цистерной начинает вилять на дороге, а потом переворачивается.
В Кременце Тернопольской области перевернуля и загорелся молоковоз.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.
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На записи видно, как автомобиль с цистерной начинает вилять на дороге, а потом переворачивается. Через несколько мгновений молоковоз возгорается. Водителю удалось выскочить из пылающего автомобиля.
В Кременце Тернопольской области перевернуля и загорелся молоковоз.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.
Читайте также: На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика. Видео
На записи видно, как автомобиль с цистерной начинает вилять на дороге, а потом переворачивается. Через несколько мгновений молоковоз возгорается. Водителю удалось выскочить из пылающего автомобиля.
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