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На Тернопольщине перевернулся и вспыхнул молоковоз. Видео

На Тернопольщине перевернулся и вспыхнул молоковоз. ВидеоНа записи видно, как автомобиль с цистерной начинает вилять на дороге, а потом переворачивается.

В Кременце Тернопольской области перевернуля и загорелся молоковоз.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.

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На записи видно, как автомобиль с цистерной начинает вилять на дороге, а потом переворачивается. Через несколько мгновений молоковоз возгорается. Водителю удалось выскочить из пылающего автомобиля.

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 Теги: молоковоз, авария, видео

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Сегодня, 17:06 » Автор: Богдан Процив
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