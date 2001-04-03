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Националисты устроили марш в центре Киева. Видео
В центре Киева собралось около 2,5 тысяч активистов.
В центре Киева утром проходит марш националистических сил За украинское будущее без олигархов.
Возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО Свобода, Национального корпуса и Правого сектора, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Участники акции держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.
Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей.
На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками.
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Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки Национального корпуса и ВО Свободы.
В центре Киева утром проходит марш националистических сил За украинское будущее без олигархов.
Возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО Свобода, Национального корпуса и Правого сектора, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Участники акции держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.
Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей.
На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками.
Читайте также: Из-за резкого потепления вода заполнила улицы Днепра. Видео
Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки Национального корпуса и ВО Свободы.
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