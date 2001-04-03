» » Националисты устроили марш в центре Киева. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Националисты устроили марш в центре Киева. Видео

Националисты устроили марш в центре Киева. ВидеоВ центре Киева собралось около 2,5 тысяч активистов.

В центре Киева утром проходит марш националистических сил За украинское будущее без олигархов.

Возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО Свобода, Национального корпуса и Правого сектора, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники акции держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.

Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей.

На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками.

Читайте также: Из-за резкого потепления вода заполнила улицы Днепра. Видео

Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки Национального корпуса и ВО Свободы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: активисты, марш, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:10 » Автор: Богдан Процив
     1798
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева проходит марш сторонников Саакашвили. Видео В центре Киева проходит марш сторонников Саакашвили. Видео

Люди идут с флагами Украины и требуют отставки президента Петра Порошенко.

В центре Киева сторонники Саакашвили вышли на очередной марш. Видео В центре Киева сторонники Саакашвили вышли на очередной марш. Видео

На месте событий находится около 20 правоохранителей и конная полиция

Под Верховную Раду стягиваются митингующие. Видео Под Верховную Раду стягиваются митингующие. Видео

Митинговать под парламентом стягиваются ряд партий и вкладчики банка Михайловский.

Кадры массовой потасовки в центре Киева. Видео Кадры массовой потасовки в центре Киева. Видео

В Киеве возле Майдане Независимости произошли стычки.

Протестующие перекрыли улицу Грушевского в Киеве. Видео Протестующие перекрыли улицу Грушевского в Киеве. Видео

Митингующие собрались также у здания НБУ.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх