» » Кадры километрового провала на трассе в Сумской области. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры километрового провала на трассе в Сумской области. Видео

Кадры километрового провала на трассе в Сумской области. ВидеоГлубина провала составляет более метра.

В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.

Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Слава Дедоф, опубликовав соответствующее видео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По его словам, глубина провала составляет больше метра.

Читайте также: В Ахтырке разрушили объездную дорогу. Видео

"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - написал он.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дорога, провал, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:48 » Автор: Богдан Процив
     3285
     0

Похожие новости по теме

В Ахтырке разрушили объездную дорогу. Видео В Ахтырке разрушили объездную дорогу. Видео

Местные власти решили пожертвовать объездной дорогой, чтобы остановить дальнейшее подтопление Ахтырки.

В Одессе образовался огромный провал в земле. Видео В Одессе образовался огромный провал в земле. Видео

Диаметр ямы составляет приблизительно пять метров и имеет глубину более 10 метров.

Огромный провал на дороге стал причиной смерти людей. Видео Огромный провал на дороге стал причиной смерти людей. Видео

По предварительным данным, обрушение случилось из-за протекающих труб.

Во Флориде жилые дома провалились в огромную воронку. Видео Во Флориде жилые дома провалились в огромную воронку. Видео

Глубина разлома составляет 19 метров, а его диаметр превышает 100 метров

Сильный ливень размыл федеральную трассу в России. Видео Сильный ливень размыл федеральную трассу в России. Видео

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск провалился грунт.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх