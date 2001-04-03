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Кадры километрового провала на трассе в Сумской области. Видео
Глубина провала составляет более метра.
В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.
Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Слава Дедоф, опубликовав соответствующее видео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, глубина провала составляет больше метра.
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"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - написал он.
В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.
Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Слава Дедоф, опубликовав соответствующее видео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, глубина провала составляет больше метра.
Читайте также: В Ахтырке разрушили объездную дорогу. Видео
"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - написал он.
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