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Разлив топлива вызвал пожар в море у берегов Индонезии. Видео

Разлив топлива вызвал пожар в море у берегов Индонезии. ВидеоВ портовом городе Баликпапан на острове Борнео третий день продолжается чрезвычайное положение.

В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, еще один человек пропал без вести.

Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.

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Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.

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 Теги: топливо, море, видео

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Сегодня, 14:26 » Автор: Богдан Процив
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