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Разлив топлива вызвал пожар в море у берегов Индонезии. Видео
В портовом городе Баликпапан на острове Борнео третий день продолжается чрезвычайное положение.
В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, еще один человек пропал без вести.
Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.
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Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.
В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, еще один человек пропал без вести.
Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.
Читайте также: Наводнение на Полтавщине: ночью затопило дома в шести селах. Видео
Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.
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