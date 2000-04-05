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Мусульманки взяли штурмом магазин нижнего белья, объявивший о скидках. Видео

Мусульманки взяли штурмом магазин нижнего белья, объявивший о скидках. Видео Курьёзный случай произошёл в Малайзии.

Малазийские дамы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена распродажа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не выдержав ожидания снаружи здания.

Покупательницы побоялись, что им не достанется белье со скидкой, и решили идти напролом.

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Ажиотаж вызвало снижение цены на белье из коллекции Fresh Escape Mint Collection – бюстгальтеры распродавали по 7 долларов вместо 30.

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 Теги: Малайзия, магазин

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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