Раздел: Видеоновости
Кадры с места крушения Ми-2 в России. Видео
В настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.
В интернете обнародовали первые фотографии и видео с места крушения вертолета в Ставропольском крае Российской Федерации.
Соответствующие материалы публикуют российские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Ставропольском крае во время обработки полей разбился вертолет Ми-2. На борту находился только пилот. Он жив", - говорится в описании видео.
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Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае. В настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.
В интернете обнародовали первые фотографии и видео с места крушения вертолета в Ставропольском крае Российской Федерации.
Соответствующие материалы публикуют российские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Ставропольском крае во время обработки полей разбился вертолет Ми-2. На борту находился только пилот. Он жив", - говорится в описании видео.
Читайте также: Опубликован телефонный разговор дочери Скрипаля с сестрой. Видео
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае. В настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.
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