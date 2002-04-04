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Кадры с места крушения Ми-2 в России. Видео

Кадры с места крушения Ми-2 в России. ВидеоВ настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.

В интернете обнародовали первые фотографии и видео с места крушения вертолета в Ставропольском крае Российской Федерации.

Соответствующие материалы публикуют российские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"В Ставропольском крае во время обработки полей разбился вертолет Ми-2. На борту находился только пилот. Он жив", - говорится в описании видео.

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Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае. В настоящее время выясняются причины и подробности инцидента.

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 Теги: Ми-2, вертолет, видео

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Сегодня, 17:32 » Автор: Богдан Процив
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