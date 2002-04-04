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В центре Стамбула загорелась больница. Видео
Пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания.
В исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.
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Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные, огонь взят под контроль.
В исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.
Читайте также: ЧП в Киеве: в центре горит дом
Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные, огонь взят под контроль.
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