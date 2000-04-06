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В Сети появился трейлер необычного боевика "Upgrade". Видео

В Сети появился трейлер необычного боевика "Upgrade". Видео Фильм появится в кинотеатрах уже этим летом.

В основу сюжета фильма положена история о мужчине, который является противником технологических новшеств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Однако он вынужден поменять свое отношение после того, как он оказывается частично парализован в результате неудачного ограбления, приведшего к смерти его жены.

Миллионер-разработчик предлагает герою избавиться от паралича при помощи имплантации экспериментального чипа под названием Stem, который обладает собственным разумом.

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В главных ролях в фильме снимаются Логан Маршалл-Грин и Бетти Гэбриэл.

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 Теги: боевик, трейлер

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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