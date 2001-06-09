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Финальный день танковых соревнований в Германии. Видео

Финальный день танковых соревнований в Германии. ВидеоПобедила команда сухопутных войск ВС Германии.

Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины занял восьмое место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Соревнования проводились в немецком городе Графенвер на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"В финальный день программа для всех команд была одинакова. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка. Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы", - говорится в сообщении.

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В итоге победителем соревнования стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

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 Теги: танки, соревнования, видео

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Сегодня, 14:05 » Автор: Богдан Процив
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