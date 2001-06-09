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Раздел: Видеоновости  
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Свежие кадры пустующих пляжей в Крыму. Видео

Свежие кадры пустующих пляжей в Крыму. ВидеоВидео является компиляцией кадров с вебкамер крымских пляжей.

На пляжах оккупированного Крыма,несмотря на начало лета, до сих пор есть большие проблемы с посетителями.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей странице в Facebook блогером Алексом Витаускасом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Видео является компиляцией кадров с вебкамер крымских пляжей, снятых 8 июня, 2018 года, в 16:00, т.е. время, в которое на пляжах, как правило, много людей.

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"Крым - это единственный в мире корабль, пассажиры которого голосовали за то, чтобы их оккупировали тонущие крысы. Кадры с вебкамер крымских пляжей, 8 июня 2018 года. И мост не помог. Путин, введи сезон!", – шутит блогер.

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 Теги: Крым, пляжи

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Сегодня, 15:41 » Автор: Богдан Процив
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