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Свежие кадры пустующих пляжей в Крыму. Видео
Видео является компиляцией кадров с вебкамер крымских пляжей.
На пляжах оккупированного Крыма,несмотря на начало лета, до сих пор есть большие проблемы с посетителями.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей странице в Facebook блогером Алексом Витаускасом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео является компиляцией кадров с вебкамер крымских пляжей, снятых 8 июня, 2018 года, в 16:00, т.е. время, в которое на пляжах, как правило, много людей.
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"Крым - это единственный в мире корабль, пассажиры которого голосовали за то, чтобы их оккупировали тонущие крысы. Кадры с вебкамер крымских пляжей, 8 июня 2018 года. И мост не помог. Путин, введи сезон!", – шутит блогер.
На пляжах оккупированного Крыма,несмотря на начало лета, до сих пор есть большие проблемы с посетителями.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей странице в Facebook блогером Алексом Витаускасом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео является компиляцией кадров с вебкамер крымских пляжей, снятых 8 июня, 2018 года, в 16:00, т.е. время, в которое на пляжах, как правило, много людей.
Читайте также: В Коломые повторно обвалилась стена в колледже. Видео
"Крым - это единственный в мире корабль, пассажиры которого голосовали за то, чтобы их оккупировали тонущие крысы. Кадры с вебкамер крымских пляжей, 8 июня 2018 года. И мост не помог. Путин, введи сезон!", – шутит блогер.
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