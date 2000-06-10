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В Одесской области пытаются разрушить заповедное урочище. Видео
Роликом поделилась местная жительница.
На Одесщине уничтожают заповедную зону. Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук Ирина Выхристюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
"Не стыдно президенту освятить своим присутствием долгострой — мост, который ремонтировали 2,5 лет !!! Пропиарился Степанов и пофиг, что отходами строительства сейчас уничтожают объект ПЗФ — заповедное урочище «Днестровские плавни» и заповедную зону Нижнеднестровского нацпарка! 52-й км трассы Одесса-Рени (между Маяками и Паланкой) заповедные заливные луга загрязняют отходами строительства фирма РОСТДОРСТРОЙ", - пишет местная жительница.
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"По поведению водителя очевидно, что снова пытаются «зекономиты» — за несколько десятков метров от «новостройки» сбрасывают мусор. Кто контролирует этот процесс? Знает руководство НПП Нижнеднестровского или Департамент экологии Одесской ОГА? P.S. звонок на 102 в 9.30 P.S.2 Максим Попов написал заявление в Госэкоинспекцию (начальник П. Буланович)", — говорится в сообщении
На Одесщине уничтожают заповедную зону. Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук Ирина Выхристюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
"Не стыдно президенту освятить своим присутствием долгострой — мост, который ремонтировали 2,5 лет !!! Пропиарился Степанов и пофиг, что отходами строительства сейчас уничтожают объект ПЗФ — заповедное урочище «Днестровские плавни» и заповедную зону Нижнеднестровского нацпарка! 52-й км трассы Одесса-Рени (между Маяками и Паланкой) заповедные заливные луга загрязняют отходами строительства фирма РОСТДОРСТРОЙ", - пишет местная жительница.
Читайте также: В Сети показали пожар в ТРЦ России. Видео
"По поведению водителя очевидно, что снова пытаются «зекономиты» — за несколько десятков метров от «новостройки» сбрасывают мусор. Кто контролирует этот процесс? Знает руководство НПП Нижнеднестровского или Департамент экологии Одесской ОГА? P.S. звонок на 102 в 9.30 P.S.2 Максим Попов написал заявление в Госэкоинспекцию (начальник П. Буланович)", — говорится в сообщении
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