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В Одесской области пытаются разрушить заповедное урочище. Видео

В Одесской области пытаются разрушить заповедное урочище. Видео Роликом поделилась местная жительница.

На Одесщине уничтожают заповедную зону. Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук Ирина Выхристюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.

"Не стыдно президенту освятить своим присутствием долгострой — мост, который ремонтировали 2,5 лет !!! Пропиарился Степанов и пофиг, что отходами строительства сейчас уничтожают объект ПЗФ — заповедное урочище «Днестровские плавни» и заповедную зону Нижнеднестровского нацпарка! 52-й км трассы Одесса-Рени (между Маяками и Паланкой) заповедные заливные луга загрязняют отходами строительства фирма РОСТДОРСТРОЙ", - пишет местная жительница.

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"По поведению водителя очевидно, что снова пытаются «зекономиты» — за несколько десятков метров от «новостройки» сбрасывают мусор. Кто контролирует этот процесс? Знает руководство НПП Нижнеднестровского или Департамент экологии Одесской ОГА? P.S. звонок на 102 в 9.30 P.S.2 Максим Попов написал заявление в Госэкоинспекцию (начальник П. Буланович)", — говорится в сообщении

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 Теги: Одесская область, заповедная зона

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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