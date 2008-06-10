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В Днепре Lanos протаранил киоск. Видео

В Днепре Lanos протаранил киоск. ВидеоВодитель Lanos, предположительно, был в нетрезвом состоянии

10 июня, около 7:20, на улице Сухомлинского, 42, столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada. В результате пострадали 3 человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Как рассказали патрульные, автомобиль Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги.

По словам свидетелей, столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль.

От удара Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск «Лукошко». Пострадали 3 человека: охранник ларька, покупатель, который стоял на улице и водитель Lada. Всех пострадавших увезла «скорая». По словам очевидцев, наиболее пострадал охранник киоска — он получил ушиб головы и ноги.

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По словам полицейских, водитель Lanos, предположительно, находился с признаками алкогольного опьянения. На месте мужчина отказался дуть в драггер и решил сдать тест в больнице.



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 Теги: Lanos, Днепр

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Сегодня, 14:11 » Автор: Татьяна Ларина
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