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В США водитель устроил дорожный погром в стиле игр GTA. Видео
В крови дебошира обнаружили наркотики.
Инцидент в стиле компьютерной игры GTA произошел 4 июня в США в городе Сакраменто. Водитель внедорожника Chevrolet TrailBlazer сначала не поделил дорогу с Фордом Фиестой, а затем разгромил мирно стоящую Хонду CR-V, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Началось все с того, что в ходе мелкого дорожного конфликта водитель Chevrolet TrailBlazer пришел в бешенство и намеренно несколько раз ударил Форд Фиесту оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Водитель Фиесты, к счастью, серьезно не пострадал и от госпитализации отказался.
Затем мужчина на внедорожнике нашел себе новую жертву — мирно стоящий у дороги кроссовер Honda CR-V, и принялся долго и методично его истязать. Экзекуцию сняли на видео очевидцы. В ролике видно, как Chevrolet много раз бьет Хонду в бок, а затем обезумевший водитель внедорожника выходит из машины и начинает топтать Хонду ногами, наносить удары по капоту и крыше.
Прибывшая на акцию вандализма полиция задержала хулигана, но прежде он неудачно упал с крыши кроссовера, так что вместо тюрьмы его пришлось везти в больницу. Дебоширом оказался 40-летний Хосе Фаусто Гарсиа.
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В крови мужчины обнаружены наркотические вещества, что объясняет его неадекватное поведение. Дебоширу предъявлен ряд серьезных уголовных обвинений, скоро он предстанет перед судом.
Инцидент в стиле компьютерной игры GTA произошел 4 июня в США в городе Сакраменто. Водитель внедорожника Chevrolet TrailBlazer сначала не поделил дорогу с Фордом Фиестой, а затем разгромил мирно стоящую Хонду CR-V, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Началось все с того, что в ходе мелкого дорожного конфликта водитель Chevrolet TrailBlazer пришел в бешенство и намеренно несколько раз ударил Форд Фиесту оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Водитель Фиесты, к счастью, серьезно не пострадал и от госпитализации отказался.
Затем мужчина на внедорожнике нашел себе новую жертву — мирно стоящий у дороги кроссовер Honda CR-V, и принялся долго и методично его истязать. Экзекуцию сняли на видео очевидцы. В ролике видно, как Chevrolet много раз бьет Хонду в бок, а затем обезумевший водитель внедорожника выходит из машины и начинает топтать Хонду ногами, наносить удары по капоту и крыше.
Прибывшая на акцию вандализма полиция задержала хулигана, но прежде он неудачно упал с крыши кроссовера, так что вместо тюрьмы его пришлось везти в больницу. Дебоширом оказался 40-летний Хосе Фаусто Гарсиа.
Читайте также: Новая жизнь: 48-летняя женщина потеряла сына в АТО и родила тройню. Видео
В крови мужчины обнаружены наркотические вещества, что объясняет его неадекватное поведение. Дебоширу предъявлен ряд серьезных уголовных обвинений, скоро он предстанет перед судом.
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