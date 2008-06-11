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В США водитель устроил дорожный погром в стиле игр GTA. Видео

В США водитель устроил дорожный погром в стиле игр GTA. Видео В крови дебошира обнаружили наркотики.

Инцидент в стиле компьютерной игры GTA произошел 4 июня в США в городе Сакраменто. Водитель внедорожника Chevrolet TrailBlazer сначала не поделил дорогу с Фордом Фиестой, а затем разгромил мирно стоящую Хонду CR-V, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Началось все с того, что в ходе мелкого дорожного конфликта водитель Chevrolet TrailBlazer пришел в бешенство и намеренно несколько раз ударил Форд Фиесту оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Водитель Фиесты, к счастью, серьезно не пострадал и от госпитализации отказался.

Затем мужчина на внедорожнике нашел себе новую жертву — мирно стоящий у дороги кроссовер Honda CR-V, и принялся долго и методично его истязать. Экзекуцию сняли на видео очевидцы. В ролике видно, как Chevrolet много раз бьет Хонду в бок, а затем обезумевший водитель внедорожника выходит из машины и начинает топтать Хонду ногами, наносить удары по капоту и крыше.

Прибывшая на акцию вандализма полиция задержала хулигана, но прежде он неудачно упал с крыши кроссовера, так что вместо тюрьмы его пришлось везти в больницу. Дебоширом оказался 40-летний Хосе Фаусто Гарсиа.

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В крови мужчины обнаружены наркотические вещества, что объясняет его неадекватное поведение. Дебоширу предъявлен ряд серьезных уголовных обвинений, скоро он предстанет перед судом.
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 Теги: США, погром, GTA

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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