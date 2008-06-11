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Сгорел самый большой на западной Украине деревянный храм. Видео
Местные еще до приезда бойцов ГСЧС бросились тушить пламя, однако, деревянные конструкции быстро сгорели.
В ночь на понедельник, 11 июня, в Новице Калушского района Ивано-Франковской области сгорел Спасо-Преображенский храм УПЦ КП, который был самым большим деревянным храмом Западной Украины.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что местные еще до приезда бойцов ГСЧС бросились тушить пламя, однако, деревянные конструкции быстро сгорели, и от храма осталось одно пепелище.
Пономарь храма утверждает, что вечером после собрания с батюшкой проверил все канунные столы, и ни на одном уже не горели свечи, а около двух часов ночи ему позвонили, рассказали, что церковь в огне.
Пожар тушили 28 человек личного состава ГСЧС и восемь единиц пожарно-спасательной техники, в 03:47 пожар удалось локализовать. Спасли одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять расположенных рядом домов, - здание церкви площадью в 250 квадратных метров полностью сгорело.
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Стоит заметить, что Спасо-Преображенский храм построили под руководством тогдашнего сельского священника Петра-Богдана Соловия и освятили в 1938 году, - здание было самым большим деревянным в регионе и являлось памятником градостроительства и архитектуры местного значения.
В ночь на понедельник, 11 июня, в Новице Калушского района Ивано-Франковской области сгорел Спасо-Преображенский храм УПЦ КП, который был самым большим деревянным храмом Западной Украины.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что местные еще до приезда бойцов ГСЧС бросились тушить пламя, однако, деревянные конструкции быстро сгорели, и от храма осталось одно пепелище.
Пономарь храма утверждает, что вечером после собрания с батюшкой проверил все канунные столы, и ни на одном уже не горели свечи, а около двух часов ночи ему позвонили, рассказали, что церковь в огне.
Пожар тушили 28 человек личного состава ГСЧС и восемь единиц пожарно-спасательной техники, в 03:47 пожар удалось локализовать. Спасли одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять расположенных рядом домов, - здание церкви площадью в 250 квадратных метров полностью сгорело.
Читайте также: Бойцы ВСУ уничтожили блиндажи с боевиками. Видео
Стоит заметить, что Спасо-Преображенский храм построили под руководством тогдашнего сельского священника Петра-Богдана Соловия и освятили в 1938 году, - здание было самым большим деревянным в регионе и являлось памятником градостроительства и архитектуры местного значения.
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