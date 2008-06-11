» » Сгорел самый большой на западной Украине деревянный храм. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Сгорел самый большой на западной Украине деревянный храм. Видео

Сгорел самый большой на западной Украине деревянный храм. ВидеоМестные еще до приезда бойцов ГСЧС бросились тушить пламя, однако, деревянные конструкции быстро сгорели.

В ночь на понедельник, 11 июня, в Новице Калушского района Ивано-Франковской области сгорел Спасо-Преображенский храм УПЦ КП, который был самым большим деревянным храмом Западной Украины.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что местные еще до приезда бойцов ГСЧС бросились тушить пламя, однако, деревянные конструкции быстро сгорели, и от храма осталось одно пепелище.

Пономарь храма утверждает, что вечером после собрания с батюшкой проверил все канунные столы, и ни на одном уже не горели свечи, а около двух часов ночи ему позвонили, рассказали, что церковь в огне.

Пожар тушили 28 человек личного состава ГСЧС и восемь единиц пожарно-спасательной техники, в 03:47 пожар удалось локализовать. Спасли одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять расположенных рядом домов, - здание церкви площадью в 250 квадратных метров полностью сгорело.

Читайте также: Бойцы ВСУ уничтожили блиндажи с боевиками. Видео

Стоит заметить, что Спасо-Преображенский храм построили под руководством тогдашнего сельского священника Петра-Богдана Соловия и освятили в 1938 году, - здание было самым большим деревянным в регионе и являлось памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, храм, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:27 » Автор: Богдан Процив
     1291
     0

Похожие новости по теме

На Львовщине сгорело историческое здание. Видео На Львовщине сгорело историческое здание. Видео

Кадры пожара в здании бывшего комплекса иезуитов в Хырове.

Деревянный храм УПЦ МП сгорел во Львове. Видео Деревянный храм УПЦ МП сгорел во Львове. Видео

Одна из возможных причин пожара - поджог.

Буча в огне: пожар длится уже более 4 часов. Видео Буча в огне: пожар длится уже более 4 часов. Видео

Пожар начался с емкостей на улице.

Деревянный храм сгорел в Тернопольской области. Видео Деревянный храм сгорел в Тернопольской области. Видео

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

В Харькове сгорело трехэтажное офисное здание. Видео В Харькове сгорело трехэтажное офисное здание. Видео

Огнем была охвачена вся фасадная облицовочная часть здания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх