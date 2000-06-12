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Ким Чен Ын снова удивил своим кортежем. Видео
В Сигнапур северокорейский лидер прибыл для встречи с президентом США.
На видео попало, как глава КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру на лимузине в сопровождении бегущих охранников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Оказалось, что это охранники Трампа, которые без остановки бежали за авто Ким Чен Ына, окружив его не только по бокам, но и сзади. Такой конфуз удивил и рассмешил многих, но даже во время встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином глава КНДР передвигался аналогичным образом.
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Напомним, что в Сигнапур северокорейский лидер прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состоятся во вторник, 12 июня.
На видео попало, как глава КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру на лимузине в сопровождении бегущих охранников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Оказалось, что это охранники Трампа, которые без остановки бежали за авто Ким Чен Ына, окружив его не только по бокам, но и сзади. Такой конфуз удивил и рассмешил многих, но даже во время встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином глава КНДР передвигался аналогичным образом.
Читайте также: Видео с кортежем патриарха Кирилла позабавило соцсети
Напомним, что в Сигнапур северокорейский лидер прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состоятся во вторник, 12 июня.
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