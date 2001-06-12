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Так выглядит огромный пожар в американском лесу. Видео

Так выглядит огромный пожар в американском лесу. Видео Площадь возгорания продолжает расти.

Колорадский лесной пожар охватил в два раза больше территорий с субботы по воскресенье и вызвал сотни эвакуаций, поскольку ожидается, что сухие и ветреные условия будут сохраняться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Так называемый 416 пожар на юго-западе штата Колорадо сжег почти 17 000 акров к утру воскресения, площадь чуть больше Манхэттена. По данным аэрофотосъемки, пожар сжег около 9 000 акров в начале субботы.

В воскресенье был выдан обязательный ордер на эвакуацию примерно для 675 резиденций, в результате чего общее количество домов под эвакуацией достигло почти 2000.

Сотрудники правоохранительных органов идут от двери до двери, и предупреждают жителей всеми доступными способами.
Низкая влажность и сильные ветры препятствуют пожарным. Изображения в социальных сетях демонстрировали высокие столбы дыма, распространяющиеся над горами на фоне голубого неба.

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Кроме того, в воскресенье в связи с опасным и вредным для здоровья уровнем дыма было расширено консультирование по вопросам качества воздуха, согласно Департаменту общественного здравоохранения штата Колорадо.

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 Теги: США, лесные пожары

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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