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Так выглядит огромный пожар в американском лесу. Видео
Площадь возгорания продолжает расти.
Колорадский лесной пожар охватил в два раза больше территорий с субботы по воскресенье и вызвал сотни эвакуаций, поскольку ожидается, что сухие и ветреные условия будут сохраняться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Так называемый 416 пожар на юго-западе штата Колорадо сжег почти 17 000 акров к утру воскресения, площадь чуть больше Манхэттена. По данным аэрофотосъемки, пожар сжег около 9 000 акров в начале субботы.
В воскресенье был выдан обязательный ордер на эвакуацию примерно для 675 резиденций, в результате чего общее количество домов под эвакуацией достигло почти 2000.
Сотрудники правоохранительных органов идут от двери до двери, и предупреждают жителей всеми доступными способами.
Низкая влажность и сильные ветры препятствуют пожарным. Изображения в социальных сетях демонстрировали высокие столбы дыма, распространяющиеся над горами на фоне голубого неба.
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Кроме того, в воскресенье в связи с опасным и вредным для здоровья уровнем дыма было расширено консультирование по вопросам качества воздуха, согласно Департаменту общественного здравоохранения штата Колорадо.
Колорадский лесной пожар охватил в два раза больше территорий с субботы по воскресенье и вызвал сотни эвакуаций, поскольку ожидается, что сухие и ветреные условия будут сохраняться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Так называемый 416 пожар на юго-западе штата Колорадо сжег почти 17 000 акров к утру воскресения, площадь чуть больше Манхэттена. По данным аэрофотосъемки, пожар сжег около 9 000 акров в начале субботы.
В воскресенье был выдан обязательный ордер на эвакуацию примерно для 675 резиденций, в результате чего общее количество домов под эвакуацией достигло почти 2000.
Сотрудники правоохранительных органов идут от двери до двери, и предупреждают жителей всеми доступными способами.
Низкая влажность и сильные ветры препятствуют пожарным. Изображения в социальных сетях демонстрировали высокие столбы дыма, распространяющиеся над горами на фоне голубого неба.
Читайте также: Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео
Кроме того, в воскресенье в связи с опасным и вредным для здоровья уровнем дыма было расширено консультирование по вопросам качества воздуха, согласно Департаменту общественного здравоохранения штата Колорадо.
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