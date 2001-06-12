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В Черновцах засекли бабушку, ворующую скамейки. Видео

В Черновцах засекли бабушку, ворующую скамейки. ВидеоМестные жители опубликовали видео, как пожилая женщина тащит лавочку с Соборной площади.

На выходных в Черновцах пожилая женщина украла скамейку с Соборной площади и потащила ее через центр города. Соответствующее видео обнародовали местные жители в Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Пожилая женщина время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.

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 Теги: бабушка, скамейки, видео

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Сегодня, 15:42 » Автор: Богдан Процив
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