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В Черновцах засекли бабушку, ворующую скамейки. Видео
Местные жители опубликовали видео, как пожилая женщина тащит лавочку с Соборной площади.
На выходных в Черновцах пожилая женщина украла скамейку с Соборной площади и потащила ее через центр города. Соответствующее видео обнародовали местные жители в Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пожилая женщина время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.
Читайте также: Проверка готовности подразделений танковой бригады ВСУ. Видео
На выходных в Черновцах пожилая женщина украла скамейку с Соборной площади и потащила ее через центр города. Соответствующее видео обнародовали местные жители в Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пожилая женщина время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.
Читайте также: Проверка готовности подразделений танковой бригады ВСУ. Видео
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