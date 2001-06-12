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Заключенный николаевского СИЗО зашил себе рот перед судом. Видео

Заключенный николаевского СИЗО зашил себе рот перед судом. ВидеоПодозреваемый по делу о нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу пытался затянуть рассмотрение дела и добился своего.

Заключенный николаевского СИЗО Юрий Богомятков, проходящий по делу о нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед предварительным заседанием суда. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В связи с этим адвокат Богомяткова перед заседанием суда заявила, что его проводить нельзя из-за состояния здоровья ее подзащитного: помимо зашитого рта, тот, по ее словам, уже неделю как объявил голодовку.

На вопрос судьи к подозреваемому о том, сможет ли он участвовать в процессе, Богмятков лишь отрицательно помахал головой.

В свою очередь прокурор заявил, что заседание нужно проводить по причине того, что фигурант зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело, и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей. Мнение прокурора поддержал потерпевший Владислав Гуртовенко.

Тем не менее, судья принял решение перенести судебное заседание.

Богомяткова обвиняют в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко и нанесении ему 15 ножевых ранений. Пострадавший получил ранения поясницы, ягодиц, бедер, но выжил.

На Гуртовенко напали в октябре прошлого года, когда он зашел в местный ночной магазин. Возле терминала к нему пристали двое подвыпивших мужчин, которых спортсмен отогнал. Однако выяснилось, что недалеко: те напали на него с ножом возле магазина.

Благодаря спортивной подготовке пострадавшему удалось вырваться и забежать в магазин. Там ему на помощь пришел персонал торговой точки.

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Полиция быстро установила нападавших - ими оказались известные в районе хулиганы. Одного из них задержали, но в тот же день отпустили. Другой, известный в городе рецидивист Юрий Богомятков, сбежал. Богомятков был объявлен в розыск и пойман.



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Сегодня, 17:41 » Автор: Богдан Процив
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