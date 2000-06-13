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В Украине проверили боеготовность украинских танков. Видео

В Украине проверили боеготовность украинских танков. ВидеоЛичный состав выполнял действия в различных формах.

В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВСУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Проверка состоялась сегодня, 12 июня, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, насколько хорошо личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.

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"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.


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 Теги: Видео, Украина, танк

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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