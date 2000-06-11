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Киев накрыл мощный ливень с грозой. Видео
Улицы Киева превратились в бурные реки из-за невиданного ливня
В четверг, 14 июня на Киев обрушился ливень. Улицы столицы напоминают если не моря, так сообщающиеся водные каналы Венеции. На некоторые из них пользователи уже зовут любителей плавания на досках в шторм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"История одного потопа. Сейчас. Ожидаем серферов UPD На этом месте может быть ваша реклама!", - отметил Роман Медынский.
Он рассказал о ситуации в районе ТРЦ Гулливер.
Об этом также сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
"На свежем фото эпицентр ливней и грозы добрался до Киевщины. Кому это стало неожиданностью, процитирую свой утренний пост о погоде - Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу ... Дотянуло", – написала она.
Пользователи сети делятся фото и видео последствий непогоды.
Читайте также: Мощный ливень накрыл Львов: впечатляющие фото
Так, в центре Киева была затоплена улица Бассейная, а также вода текла речкой на Левобережной.
В четверг, 14 июня на Киев обрушился ливень. Улицы столицы напоминают если не моря, так сообщающиеся водные каналы Венеции. На некоторые из них пользователи уже зовут любителей плавания на досках в шторм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"История одного потопа. Сейчас. Ожидаем серферов UPD На этом месте может быть ваша реклама!", - отметил Роман Медынский.
Он рассказал о ситуации в районе ТРЦ Гулливер.
Об этом также сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
"На свежем фото эпицентр ливней и грозы добрался до Киевщины. Кому это стало неожиданностью, процитирую свой утренний пост о погоде - Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу ... Дотянуло", – написала она.
Пользователи сети делятся фото и видео последствий непогоды.
Читайте также: Мощный ливень накрыл Львов: впечатляющие фото
Так, в центре Киева была затоплена улица Бассейная, а также вода текла речкой на Левобережной.
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