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В Донецке горели помещения шахты Куйбышевская. Видео

В Донецке горели помещения шахты Куйбышевская. ВидеоПо данным местных жителей, горели складские помещения шахты Куйбышевская, в которых находились строительные материалы.

В неподконтрольном Украине Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 62.ua.

Издание со ссылкой на информацию местных жителей отмечает, что пламенем были охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы.

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Официально шахта не работает с 2009 года.

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 Теги: пожар, шахта, видео

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Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
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