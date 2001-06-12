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Кадры перемещения российской бронетехники вблизи границы с Украиной. Видео
Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница.
На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
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"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?" - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.
На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Читайте также: Кадры уничтожения позиций боевиков на Донбассе. Видео
"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?" - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.
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