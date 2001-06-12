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Кадры перемещения российской бронетехники вблизи границы с Украиной. Видео

Кадры перемещения российской бронетехники вблизи границы с Украиной. ВидеоПеремещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница.

На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

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"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?" - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.

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 Теги: бронетехника, видео

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Сегодня, 11:59 » Автор: Богдан Процив
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