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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем. Видео

В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем. ВидеоВ отношении дипломата составлен протокол.

В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился иностранный дипломат с признаками алкогольного опьянения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в пятницу, 15 июня, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полиции.

В отношении дипломата составлен протокол, но ввиду того, что водитель пользуется дипломатическим иммунитетом, материалы будут переданы в Министерство иностранных дел для принятия решения.

В то же время, по словам журналистки Алены Луньковой, речь идет о российском консуле, которого зовут Заворин Иван Иванович. Она отметила, что дипломат, поужинав и выпив спиртное в грузинском ресторане, сел за руль автомобиля.

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"Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала журналистка на своей странице в соцсети Facebook.

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 Теги: дипломат, пьяный, видео

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Сегодня, 13:27 » Автор: Богдан Процив
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