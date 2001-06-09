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В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем. Видео
В отношении дипломата составлен протокол.
В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился иностранный дипломат с признаками алкогольного опьянения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в пятницу, 15 июня, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полиции.
В отношении дипломата составлен протокол, но ввиду того, что водитель пользуется дипломатическим иммунитетом, материалы будут переданы в Министерство иностранных дел для принятия решения.
В то же время, по словам журналистки Алены Луньковой, речь идет о российском консуле, которого зовут Заворин Иван Иванович. Она отметила, что дипломат, поужинав и выпив спиртное в грузинском ресторане, сел за руль автомобиля.
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"Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала журналистка на своей странице в соцсети Facebook.
В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился иностранный дипломат с признаками алкогольного опьянения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в пятницу, 15 июня, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полиции.
В отношении дипломата составлен протокол, но ввиду того, что водитель пользуется дипломатическим иммунитетом, материалы будут переданы в Министерство иностранных дел для принятия решения.
В то же время, по словам журналистки Алены Луньковой, речь идет о российском консуле, которого зовут Заворин Иван Иванович. Она отметила, что дипломат, поужинав и выпив спиртное в грузинском ресторане, сел за руль автомобиля.
Читайте также: Кадры перемещения российской бронетехники вблизи границы с Украиной. Видео
"Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала журналистка на своей странице в соцсети Facebook.
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