Раздел: Видеоновости
Опубликованы снимки "разбушевавшегося" вулкана в Японии. Видео
Объявлен 3 уровень опасности.
По предварительным данным, вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 4,7 километра. Извержение "взрывного характера" было зафиксировано в 07.20 по местному времени (01:20 - по киевскому).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Кроме того, были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 - 1 тысячи метров от кратера.
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Вследствие извержения вулкана ближайшие к нему населенные пункты засыпало пеплом. На данный момент объявлен 3 уровень опасности из 5 возможных. Запрещено приближение к горе и восхождение на нее. Если ситуация усугубится, людей начнут эвакуировать.
По предварительным данным, вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 4,7 километра. Извержение "взрывного характера" было зафиксировано в 07.20 по местному времени (01:20 - по киевскому).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Кроме того, были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 - 1 тысячи метров от кратера.
Читайте также: Опубликованы впечатляющие снимки извержения вулкана Агунг на Бали. Фото
Вследствие извержения вулкана ближайшие к нему населенные пункты засыпало пеплом. На данный момент объявлен 3 уровень опасности из 5 возможных. Запрещено приближение к горе и восхождение на нее. Если ситуация усугубится, людей начнут эвакуировать.
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