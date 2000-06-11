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Опубликованы снимки "разбушевавшегося" вулкана в Японии. Видео

Опубликованы снимки "разбушевавшегося" вулкана в Японии. ВидеоОбъявлен 3 уровень опасности.

По предварительным данным, вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 4,7 километра. Извержение "взрывного характера" было зафиксировано в 07.20 по местному времени (01:20 - по киевскому).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Кроме того, были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 - 1 тысячи метров от кратера.

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Вследствие извержения вулкана ближайшие к нему населенные пункты засыпало пеплом. На данный момент объявлен 3 уровень опасности из 5 возможных. Запрещено приближение к горе и восхождение на нее. Если ситуация усугубится, людей начнут эвакуировать.

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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