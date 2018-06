Школьник из украинского села получил престижный приз в США. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Одиндцатиклассник Сокирницкой школы, Хустского района Валентин Фречка, завоевал золотую медаль Genius Olimpiad 2018 («Олимпиада гениев»), которая проходила в Соединенных Штатах Америки на базе университета State University of New York at Oswego, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA В этом году олимпиада проходила в 5 дисциплинах, в том числе по робототехнике. Отправиться на нее мог любой желающий по соответствующему критериям с любой точки мира. Ежегодно эта олимпиада собирает изобретателей из разных стран и претендует на статус одного из главных конкурсов изобретателей в мире.По итогам конкурса закарпатский школьник, который уже успел стать звездой-гением в Украине, получил сразу 2 награды — золотую медаль в дисциплина «Наука», а также отдельную специальную награду олимпиады, которая предусматривает дополнительные призы, в том числе и стипендию на обучение в университете США.Кроме Фречки золотые медали получили еще трое украинцев — Екатерина Малкина в дисциплине «Наука», а также Степан Нетудыхатко и Никита Фурман в дисциплине «Короткометражка».