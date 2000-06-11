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Школьник из украинского села получил престижный приз в США. Видео
Украинский школьник получил в США золотую медаль и специальный приз.
Одиндцатиклассник Сокирницкой школы, Хустского района Валентин Фречка, завоевал золотую медаль Genius Olimpiad 2018 («Олимпиада гениев»), которая проходила в Соединенных Штатах Америки на базе университета State University of New York at Oswego, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В этом году олимпиада проходила в 5 дисциплинах, в том числе по робототехнике. Отправиться на нее мог любой желающий по соответствующему критериям с любой точки мира. Ежегодно эта олимпиада собирает изобретателей из разных стран и претендует на статус одного из главных конкурсов изобретателей в мире.
По итогам конкурса закарпатский школьник, который уже успел стать звездой-гением в Украине, получил сразу 2 награды — золотую медаль в дисциплина «Наука», а также отдельную специальную награду олимпиады, которая предусматривает дополнительные призы, в том числе и стипендию на обучение в университете США.
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Кроме Фречки золотые медали получили еще трое украинцев — Екатерина Малкина в дисциплине «Наука», а также Степан Нетудыхатко и Никита Фурман в дисциплине «Короткометражка».
Одиндцатиклассник Сокирницкой школы, Хустского района Валентин Фречка, завоевал золотую медаль Genius Olimpiad 2018 («Олимпиада гениев»), которая проходила в Соединенных Штатах Америки на базе университета State University of New York at Oswego, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В этом году олимпиада проходила в 5 дисциплинах, в том числе по робототехнике. Отправиться на нее мог любой желающий по соответствующему критериям с любой точки мира. Ежегодно эта олимпиада собирает изобретателей из разных стран и претендует на статус одного из главных конкурсов изобретателей в мире.
По итогам конкурса закарпатский школьник, который уже успел стать звездой-гением в Украине, получил сразу 2 награды — золотую медаль в дисциплина «Наука», а также отдельную специальную награду олимпиады, которая предусматривает дополнительные призы, в том числе и стипендию на обучение в университете США.
Читайте также: В Австралии огромный кит чуть не перевернул лодку с людьми. Видео
Кроме Фречки золотые медали получили еще трое украинцев — Екатерина Малкина в дисциплине «Наука», а также Степан Нетудыхатко и Никита Фурман в дисциплине «Короткометражка».
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