» » Невероятные кадры: игривый медведь дурачится вместе с пятилетним мальчиком. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Невероятные кадры: игривый медведь дурачится вместе с пятилетним мальчиком. Видео

Невероятные кадры: игривый медведь дурачится вместе с пятилетним мальчиком. Видео Интересный случай произошел в одном из американском зоопарков.

В зоопарке Нэшвилла (штат Теннесси, США) произошел забавный случай: мальчик порезвился с медведем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Надо сказать, что 5-летний Ян, так зовут мальчика, не имел прямой контакт с животным

Читайте также: Школьник из украинского села получил престижный приз в США. Видео

Он дурачился вместе с ним через толстую стеклянную стену вольера.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: медведь, мальчик, зоопарк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     2040
     0

Похожие новости по теме

Школьник из украинского села получил престижный приз в США. Видео Школьник из украинского села получил престижный приз в США. Видео

Украинский школьник получил в США золотую медаль и специальный приз.

Большая птица села на голову ведущей в прямом эфире. Видео Большая птица села на голову ведущей в прямом эфире. Видео

Забавный случай произошёл на канале CBS.

Забавный случай с женщиной, которая увлеклась перепиской. Видео Забавный случай с женщиной, которая увлеклась перепиской. Видео

Девушка упала у фонтан.

В американском зоопарке ребенок упал в вольер к горилле. Видео В американском зоопарке ребенок упал в вольер к горилле. Видео

Животное пришлось пристрелить.

Любвеобильный пес сорвала эфир американскому репортеру. Видео Любвеобильный пес сорвала эфир американскому репортеру. Видео

Курьезный случай произошел с одним из репортеров американского телеканала.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх