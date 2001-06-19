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Volvo приоткрыла занавес над внешним видом нового S60. Видео

Volvo приоткрыла занавес над внешним видом нового S60. Видео На днях автомобиль должны представить.

Компания Volvo готовится представить 20 июня седан S60 нового поколения. Накануне премьеры автопроизводитель опубликовал короткий видеоролик с участием «заряженной» версии модели от Polestar. Зрителям показали лишь решетку радиатора и «противотуманку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Версия Volvo S60 Polestar Engineered расположится на ступеньку выше топовой комплектации R-Design. Автомобиль получит гибридную силовую установку T8 Twin Engine с суммарной отдачей 145 л.с. В ее состав войдет четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.0 литра и электромотор. Дизельных версий у нового S60 не будет.

Судя по видео, радиаторная решетка кроваво-красного седана будет выполнена в стиле универсала V60 и украшена логотипом Polestar, чтобы подчеркнуть, что флагманский Volvo S60 будет больше, чем просто Volvo. В дизайне головной оптики неожиданностей не предвидится – все те же фирменные фары «Молот Тора».

Ранее сообщалось, что автомобиль получит мощные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы Ohlins. А благодаря новой версии программного обеспечения расход топлива существенно снизится.

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До 2020 года, помимо нового Volvo S60 шведская марка может представить только одну новую модель – универсал V40. Кроме того, Volvo выпустит аналогичные «заряженные» модификации Polestar Engineered для XC60 и V60.

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 Теги: Volvo, S60, тизер

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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