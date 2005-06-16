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В Сети показали кадры взрыва на АЗС под Киевом. Видео
Огонь был потушен в течение 11 минут.
Сегодня, в ночь на 21 июня, на автозаправочной станции БРСМ, расположенной на 29 км трассы Киев-Чоп, произошел взрыв газовой колонки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На место происшествия прибыли работники Киево-Святошинского отдела полиции и спасатели. Пострадавших нет.
Директор департамента стратегического маркетинга и рекламы БРСМ-Нафта сообщил, что на заправке в 23:46 водитель забыл вытащить пистолет из бензобака и начал движение в сторону выезда с АЗС.
"В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежом, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - сообщил он в комментарии в Facebook.
По его словам, "благодаря противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут".
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Также он сказал, что виновник скрылся с места происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).
Сегодня, в ночь на 21 июня, на автозаправочной станции БРСМ, расположенной на 29 км трассы Киев-Чоп, произошел взрыв газовой колонки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На место происшествия прибыли работники Киево-Святошинского отдела полиции и спасатели. Пострадавших нет.
Директор департамента стратегического маркетинга и рекламы БРСМ-Нафта сообщил, что на заправке в 23:46 водитель забыл вытащить пистолет из бензобака и начал движение в сторону выезда с АЗС.
"В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежом, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - сообщил он в комментарии в Facebook.
По его словам, "благодаря противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут".
Читайте также: В Сети появилось видео взрыва гранаты под Киевом. Видео
Также он сказал, что виновник скрылся с места происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).
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