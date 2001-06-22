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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали снегопад посреди лета в Карпатах. Видео

В Сети показали снегопад посреди лета в Карпатах. ВидеоВ Карпатах выпало 15 см снега.

Снег посреди лета в Карпатах. Прошлой ночью замело горнолыжный курорт Драгобрат и гору Близнеца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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Кое-где слой снега достигал 15 см. А температура воздуха упала с 35 до 3 градусов тепла.

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 Теги: снегопад, Видео, Карпаты

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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