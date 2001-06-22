В Сети показали снегопад посреди лета в Карпатах. Видео

В Карпатах выпало 15 см снега.



Снег посреди лета в Карпатах. Прошлой ночью замело горнолыжный курорт Драгобрат и гору Близнеца.



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Кое-где слой снега достигал 15 см. А температура воздуха упала с 35 до 3 градусов тепла.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Снег посреди лета в Карпатах. Прошлой ночью замело горнолыжный курорт Драгобрат и гору Близнеца.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.u a.Кое-где слой снега достигал 15 см. А температура воздуха упала с 35 до 3 градусов тепла.



