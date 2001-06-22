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В Киеве напали на Гребенщикова. Видео

В Киеве напали на Гребенщикова. ВидеоМероприятие проходило под открытым небом.

На кадрах видно, как неизвестный молодой человек с плакатом прорывается на сцену.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В то же время злоумышленник кричит, а потом рвет плакат, пытаясь таким образом сорвать концерт.

"Дай ему Бог прийти в себя и чувствовать себя лучше сегодня", – отреагировал на инцидент Борис Гребенщиков.

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Заметим, что мероприятие проходило под открытым небом на Пейзажной аллее Киева и было бесплатным.

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 Теги: Видео, Киев, Гребенщиков

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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