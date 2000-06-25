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Вышел трейлер нового боевика с Брюсом Уиллисом. Видео

Вышел трейлер нового боевика с Брюсом Уиллисом. Видео Премьера фильма состоится уже в августе этого года.

Согласно сюжету фильма, менеджера банка Джейкоба (Грилло) преследуют воспоминания о жестоком ограблении, которое унесло жизни его коллеги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Он объединяется с бывшим копом Джеймсом (Уиллис), который живет по соседству, чтобы вычислить и поймать убийцу.

Но высококвалифицированный преступник Гэбриэл (Джонатон Шек) постоянно оказывается на шаг впереди.

Узнав, что Джейкоб напал на его след, Гэбриел похищает его жену (Оливия Калп) и дочь, толкая менеджера банка на путь кровопролития.

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Режиссером выступил Брайан А Миллер.

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 Теги: Брюс Уиллис, боевик, трейлер

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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