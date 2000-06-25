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Кадры уничтожения позиции террористов на Донбассе. Видео
На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага была уничтожена.
Украинские бойцы уничтожили позицию российских террористов на Донбассе.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись атаки.
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"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня. На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена", - пишет Мысягин в комментарии к видео.
Украинские бойцы уничтожили позицию российских террористов на Донбассе.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись атаки.
Читайте также: Мужчины устроили перестрелку в центре Золотоноши. Видео
"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня. На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена", - пишет Мысягин в комментарии к видео.
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