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«Настоящий спортсмен»: кенгуру "заблокировал" ворота на футболе. Видео

«Настоящий спортсмен»: кенгуру "заблокировал" ворота на футболе. ВидеоКурьез произошел после первого тайма.

Во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Кенгуру перепрыгнул через метровое ограждение и, побегав по полю, лег у ворот.

Согласно сообщению, курьез произошел после первого тайма, когда футболисты ушли в раздевалку.

Отмечается, что работники стадиона пнули ему мяч, однако кенгуру играть с ними не захотел. После этого его прогнали с поля.

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Позже животное запрыгнуло на стадион еще раз уже во время второго тайма.
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 Теги: кенгуру, футбол, Видео

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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