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«Настоящий спортсмен»: кенгуру "заблокировал" ворота на футболе. Видео
Курьез произошел после первого тайма.
Во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Кенгуру перепрыгнул через метровое ограждение и, побегав по полю, лег у ворот.
Согласно сообщению, курьез произошел после первого тайма, когда футболисты ушли в раздевалку.
Отмечается, что работники стадиона пнули ему мяч, однако кенгуру играть с ними не захотел. После этого его прогнали с поля.
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Позже животное запрыгнуло на стадион еще раз уже во время второго тайма.
Во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Кенгуру перепрыгнул через метровое ограждение и, побегав по полю, лег у ворот.
Согласно сообщению, курьез произошел после первого тайма, когда футболисты ушли в раздевалку.
Отмечается, что работники стадиона пнули ему мяч, однако кенгуру играть с ними не захотел. После этого его прогнали с поля.
Читайте также: В Рио болгарский спортсмен напал на горничных
Позже животное запрыгнуло на стадион еще раз уже во время второго тайма.
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