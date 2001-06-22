Раздел: Видеоновости
В России наглый болельщик пытался поцеловать журналистку. Видео
Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.
Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.
В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и дала отпор "секс-агрессору".
"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.
После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.
Читайте также: Момент столкновения Chery Tiggo и Volkswagen Golf под Киевом. Видео
Журналистка также сообщила, что ее преследовали и во время церемонии открытия и матча между Россией и Египтом.
Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.
В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и дала отпор "секс-агрессору".
"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.
После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.
Читайте также: Момент столкновения Chery Tiggo и Volkswagen Golf под Киевом. Видео
Журналистка также сообщила, что ее преследовали и во время церемонии открытия и матча между Россией и Египтом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
435
0
Также советуем посмотреть
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
Оставьте свой комментарий