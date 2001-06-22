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В России наглый болельщик пытался поцеловать журналистку. Видео

В России наглый болельщик пытался поцеловать журналистку. ВидеоКогда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.

Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.

В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и дала отпор "секс-агрессору".

"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.

После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.

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Журналистка также сообщила, что ее преследовали и во время церемонии открытия и матча между Россией и Египтом.

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 Теги: домогательства, видео

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Сегодня, 12:31 » Автор: Богдан Процив
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