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Сильная песчаная буря обрушилась на север Китая. Видео

Сильная песчаная буря обрушилась на север Китая. ВидеоОгромные облака пыли образовались за считанные секунды.

Песчаную бурю зафиксировали в северной части Китая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Свидетели говорят, что огромные облака пыли образовались за считанные секунды. В эпицентре стихии едва было видно на уровне вытянутой руки", – говорится в сообщении.

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Буря продолжалась всего 15 минут, но после того, как стихия утихла, вокруг долго все оставалось в желтых оттенках и не хватало воздуха. Также сильный ветер оборвал линии электропередач.

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 Теги: песчаная буря, видео

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Сегодня, 13:52 » Автор: Богдан Процив
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