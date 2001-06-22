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Сильная песчаная буря обрушилась на север Китая. Видео
Огромные облака пыли образовались за считанные секунды.
Песчаную бурю зафиксировали в северной части Китая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Свидетели говорят, что огромные облака пыли образовались за считанные секунды. В эпицентре стихии едва было видно на уровне вытянутой руки", – говорится в сообщении.
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Буря продолжалась всего 15 минут, но после того, как стихия утихла, вокруг долго все оставалось в желтых оттенках и не хватало воздуха. Также сильный ветер оборвал линии электропередач.
Песчаную бурю зафиксировали в северной части Китая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Свидетели говорят, что огромные облака пыли образовались за считанные секунды. В эпицентре стихии едва было видно на уровне вытянутой руки", – говорится в сообщении.
Читайте также: Американка за рулем, перевернувшись в воздухе, врезалась в АЗС. Видео
Буря продолжалась всего 15 минут, но после того, как стихия утихла, вокруг долго все оставалось в желтых оттенках и не хватало воздуха. Также сильный ветер оборвал линии электропередач.
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