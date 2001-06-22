» » Под здание ГПУ принесли гроб. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Под здание ГПУ принесли гроб. Видео

Под здание ГПУ принесли гроб. ВидеоАктивисты назвали свою акцию "похороны правового государства".

Во вторник, 26 июня, под здание Генеральной прокуратуры в центре Киева принесли гроб.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор, в него активисты положили Конституцию Украины, Криминальный кодекс и названия уголовных производств, "убитых" ГПУ.

Кроме того, участвовавшие в акции музыканты сыграли траурный марш в честь "похороны правового государства".

Читайте также: В Испании щенок пытался спасти жизнь полицейскому. Видео

По словам организаторов, прокуратура до сих пор не расследовала 12 уголовных дел, среди которых, в частности, избиение активистов и порча их имущества.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гроб, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:25 » Автор: Богдан Процив
     1050
     0

Похожие новости по теме

В Испании щенок пытался спасти жизнь полицейскому. Видео В Испании щенок пытался спасти жизнь полицейскому. Видео

Во время тренировки для собак щенок прыгал лапами на грудь полицейского и прислушывался к его дыханию.

В Харькове похоронили В Харькове похоронили "Путина". Видео

Активисты похоронили чучело президента РФ.

К зданию Альфа-банка во Львове принесли гроб и венки. Видео К зданию Альфа-банка во Львове принесли гроб и венки. Видео

Активисты проводят флешмоб из-за закрытия местных отделений финучреждения.

В Одессе и Харькове прошли акции против терроризма. Видео В Одессе и Харькове прошли акции против терроризма. Видео

Митингующие принесли венки, цветы и гроб с портретом российского президента.

На Одесский кинофестиваль принесли гроб с живым человеком внутри. Видео На Одесский кинофестиваль принесли гроб с живым человеком внутри. Видео

Активисты хотели обратить внимание властей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх