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В Китае обрушился жилой дом. Видео

В Китае обрушился жилой дом. ВидеоОт стихийного бедствия пока никто не пострадал

Около 20 домов было разрушено в результате проливных ливней в китайском автономном районе Гуанси на юге страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

Одна из многоэтажек в городке Вейцзягоу упала перед ее эвакуированными жителями. Инцидент сняли сразу несколько свидетелей.

Непрерывные сильные дожди продолжаются в Гуанси уже почти неделю. В результате подтопления домов и оползней около 20 зданий в автономном районе было разрушено. К счастью, спасатели успели эвакуировать всех жителей (в общей сложности 379 человек), и от стихийного бедствия пока никто не пострадал.

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В общей сложности в Гуанси прямо или косвенно от непрекращающихся ливней пострадало более 1000 зданий и 5630 гектаров сельскохозяйственных угодий. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся еще как минимум сутки.

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 Теги: Китай, дом

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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