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В Китае обрушился жилой дом. Видео
От стихийного бедствия пока никто не пострадал
Около 20 домов было разрушено в результате проливных ливней в китайском автономном районе Гуанси на юге страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
Одна из многоэтажек в городке Вейцзягоу упала перед ее эвакуированными жителями. Инцидент сняли сразу несколько свидетелей.
Непрерывные сильные дожди продолжаются в Гуанси уже почти неделю. В результате подтопления домов и оползней около 20 зданий в автономном районе было разрушено. К счастью, спасатели успели эвакуировать всех жителей (в общей сложности 379 человек), и от стихийного бедствия пока никто не пострадал.
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В общей сложности в Гуанси прямо или косвенно от непрекращающихся ливней пострадало более 1000 зданий и 5630 гектаров сельскохозяйственных угодий. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся еще как минимум сутки.
Около 20 домов было разрушено в результате проливных ливней в китайском автономном районе Гуанси на юге страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
Одна из многоэтажек в городке Вейцзягоу упала перед ее эвакуированными жителями. Инцидент сняли сразу несколько свидетелей.
Непрерывные сильные дожди продолжаются в Гуанси уже почти неделю. В результате подтопления домов и оползней около 20 зданий в автономном районе было разрушено. К счастью, спасатели успели эвакуировать всех жителей (в общей сложности 379 человек), и от стихийного бедствия пока никто не пострадал.
Читайте также: В Кропивницком обрушился жилой дом
В общей сложности в Гуанси прямо или косвенно от непрекращающихся ливней пострадало более 1000 зданий и 5630 гектаров сельскохозяйственных угодий. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся еще как минимум сутки.
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