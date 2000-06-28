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Так выглядят запрещенные мины, поставляемые боевикам из РФ. Видео
Мины запрещены Женевским протоколом.
Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе используют запрещенную международными договорами оружие из России. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Facebook странице блогера Сержа Марко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
По его информации, украинские военные обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых нет в Украине. Также эти мины запрещены Женевским протоколом. Блогер рассказывает, что солдаты ВСУ выкапывают эти мины и устанавливают их у позиций боевиков.
Кроме того, в ходе боевых действий у сепаратистов также были обнаружены российские мины ПОМ-2, которые украинские военные также использовали против противника, оставив экземпляр для доказательства участия РФ в конфликте.
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Блогер добавил к посту видео, на котором изображено действие мины ПОМ-2.
Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе используют запрещенную международными договорами оружие из России. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Facebook странице блогера Сержа Марко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
По его информации, украинские военные обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых нет в Украине. Также эти мины запрещены Женевским протоколом. Блогер рассказывает, что солдаты ВСУ выкапывают эти мины и устанавливают их у позиций боевиков.
Кроме того, в ходе боевых действий у сепаратистов также были обнаружены российские мины ПОМ-2, которые украинские военные также использовали против противника, оставив экземпляр для доказательства участия РФ в конфликте.
Читайте также: В Волынской области появились заросли опасного растения. Видео
Блогер добавил к посту видео, на котором изображено действие мины ПОМ-2.
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