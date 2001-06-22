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На одесском пляже собака воровала буйки. Видео

На одесском пляже собака воровала буйки. Видео Забавным видео поделилась хозяйка животного.

В Одессе собака решила собрать все буйки, которые были в море. Соответствующее курьезное видео опубликовали в YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Пес решил искупаться, зашел в воду и начал собирать буйки. "Одесский пляж, часов 9 вечера. Хозяйка решила прогуляться по пляжу с собакой, а собака решила поплавать и заодно пособирать буйки. Даже на хозяйские тапки не захотела меняться. Решила собрать все буйки", - сказано в подписи к ролику.

Кстати, украинка открыла отель с детским садиком для четвероногих друзей.

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Девушка рассказала, что идеей для создания зоогостиницы когда-то послужило то, что она столкнулась с распространенной проблемой: на время отпуска ей не с кем было оставить своих собак (у нее их целых три). Они с мужем долго искали, куда пристроить своих питомцев.

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 Теги: Одесса, собака, буйки

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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